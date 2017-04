Se divorcia de su esposa para casarse con la novia que comparten

(Noticias Ya).- Después de 12 años de matrimonio una pareja de Nevada ha decidido divorciarse para que la novia que ambos comparten se sienta realmente incluida en el núcleo familiar y tenga derechos sobre sus hijos.

Cristina y Benno Kaiser se conocieron hace 12 años mientras servían en la Policía Militar de Virginia y cuatro meses después decidieron casarse. Formaron una hermosa familia con sus tres hijos y tienen su hogar en Henderson.

Pero Cristina sentía que algo más faltaba en su relación amorosa, ella se declara bisexual, y a Benno no le desagradó para nada la idea de complacer a su esposa. Ella quería incluir a alguien más en la relación y tras varios intentos fallidos conocieron a Sierra, una linda joven de 21 años.

“Una hermosa mujer se me acercó a pedirme mi número y a su lado estaba su marido, entonces pensé que me metería en problemas. Al final me di cuenta de que era todo lo contrario”, comentó Sierra en entrevista para Barcroft TV sobre el día en que conoció a los Kaiser.

Ahora la pareja ha decidido divorciarse para otorgarle beneficios legales a Sierra, demostrarle que sienten un verdadero amor hacia ella y que la relación no es temporal.

“Inicialmente le propuse a Benno abrir el matrimonio e incluir a otra mujer, para probar cómo nos sentiríamos”, comentó Cristina. “Hoy tenemos tres hijos y una hermosa relación. El hecho de haber sumado a Sierra ha hecho que nuestra vida mejore notablemente, ahora me siento completa”.

Sierra dedica su tiempo completo en ser “madre” de los hijos de Cristina y Benno: Isaiah, Rebecca y Brianna. Pronto ella tendrá derechos legales sobre los menores cuando se case con el jefe de la familia.

“Hablamos con nuestros hijos sobre nuestra intención de adoptar a alguien y sumarla a nuestra familia. Ellos nos apoyaron y lo entendieron”, aseguró Benno. Los tres aseguran que los niños son felices y están cómodos con la idea.

“Tengo dos mamás, que me ayudan con la tarea y que me aman. Mis amigos piensan que es raro, no entienden cómo mamá permite que haya otra mamá en casa; simplemente no lo entienden”, con esa naturalidad Isaiah, el hijo mayor, es como describe su entorno familiar.

Benno asegura que este estilo de vida no es para todos y dice entender que hay muchas parejas monógamas tradicionales que son felices con su relación.

“Somos todos diferentes, pero antes de juzgar debemos mirar nuestra vida y considerar los beneficios. Yo no imagino mi vida de otra manera” asegura Benno en la entrevista con Barcroft TV, detalla Infobae.