Una disputa legal custodia de un menor termina en secuestro

(Noticias Ya).- El miércoles alrededor de la 1:00 p.m. Jaime Huerta de 10 años fue recogido por su padre Jaime Zepeda de la escuela Vista Elementary

en la ciudad de Misssion Viejo. En teoría Jaime tendría que ser entregado en la casa de su madre a las 7:00 p.m. pero eso nunca sucedió.

Pasadas las 7:00 de la noche las autoridades ya estaba notificadas de la ausencia del menor.

Durante la investigación el departamento de policía descubrió que Jaime Zepeda estaba violando una orden de restricción.

Inmediatamente se activó la alerta amber junto con una investigación.

Hasta la fecha el menor no ha sido regresado a la casa de su madre quien teme que Jaime haya sido llevado a México.

Según las investigaciones: Jaime Zepeda mide 5.3 pies y pesa aproximadamente 160 libras.

Se cree que maneja una Ford F-150 pick up color dorado con placas de California numero: 6FGN527.

Las autoridades del condado de Orange solicitan comunicarse a este teléfono: 714-647-7000

para cualquier información que ayude a encontrar a este menor de edad.

