‘Hacker’ roba y publica nueva temporada de “Orange is the new black”

(Noticias Ya).- Un hacker anónimo cumplió su amenaza de publicar la quinta temporada de la serie de Netflix “Orange is the new black”, después de que la plataforma no le entregara el dinero que exigía a cambio de no difundir los nuevos episodios.

La publicación Variety indicó que no ha podido comprobar la autenticidad de los 10 capítulos que fueron subidos esta mañana al sitio The Pirate Bay.

Los primeros 10 episodios de la temporada cinco habrían sido publicados poco antes de las 6 de la mañana de este sábado por parte del usuario “thedarkoverlord”, quien ya había compartido en la misma plataforma el primer capítulo este viernes.

El estreno que Netflix fijó para la nueva temporada de su serie original más vista es el 9 de junio, aunque se cree que ahora se verá obligada a adelantarlo. La empresa no ha emitido comentarios respecto a la filtración de esta mañana.

En una publicación en línea, “Thedarkoverlord” explicó que consiguió solo los primeros 10 de 13 episodios ya que los últimos 3 no estaban todavía disponibles cuando se registró el ataque cibernético, al cual Netflix hizo referencia este viernes.

“Estamos enterados de la situación. Un proveedor utilizado por varios de los principales estudios de televisión vio comprometida su seguridad y las autoridades pertinentes ya se han involucrado”, dijo la empresa en un comunicado acerca del robo que también afectó a ABC, Fox, National Geographic e IFC.

“No tenía que ser de esta manera, Netflix. Van a perder mucho más dinero por esto que con nuestra modesta oferta. Nos apena mucho respirar el mismo aire que ustedes. Pensamos que un negocio pragmático como el suyo vería y entendería los beneficios de cooperar con una entidad razonable y piadosa como nosotros”, escribió el hacker este sábado.

“Y a los otros: todavía tienen tiempo de salvarse. Nuestras ofertas siguen en la mesa, por ahora”, finalizó su mensaje.