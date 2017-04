Recorren 4 estados caminando a favor de los inmigrantes

(Noticias Ya).- Fueron cientos las personas que se reunieron el día de hoy en la franja fronteriza con el propósito de de enviar un mensaje de resistencia al presidente Donald Trump.

Con estas palabras era como la señora Petra Ramírez de 79 años, expresaba su orgullo después de caminar kilómetros junto con la caravana contra el miedo.

“Pues que me han dicho que pues no viniera que por que ya estaba grande de edad, dije no yo puedo caminar”, comentó Petra Ramírez.

La caravana contra el miedo es una caminata que se realiza a favor de la comunidad inmigrante, atravesando los estados de California, Arizona, Nuevo México y que concluye en nuestra frontera.

“A demostrarle al Trump que no tenemos miedo, que vamos a luchar hasta el final que no queremos muros, que no queremos separaciones”.

A esta caravana se le unió la marcha de la dignidad, organizada por la Red Fronteriza, con un mensaje de unión entre comunidades.

“Son esfuerzos de unidad y de solidaridad, estamos viendo comunidades no solo migrantes si no negras, no latinas que también se están sumando a este esfuerzo de resistencia ante la agresiva agenda del presidente Trump”, comentó Fernando García de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

La marcha concluyo en el centro de procesamiento de ICE en donde también estuvo presente la organización ‘Mexicanos en Exilio’, protestando por la liberación de Martin Méndez, reportero mexicano detenido por pedir asilo político en El Paso.

Los organizadores comentaron que su lucha continuara pues afirmaron que este es apenas el comienzo de una nueva ola de resistencia por parte de la comunidad.

Información de Edgar Ramírez