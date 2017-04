VIDEO: Echan de mala forma a Peláez del América

Ciudad de México. (ICITUS). Después de que el propio Ricardo Peláez anunciara su salida del América al final del Clausura 2017, Yon de Luisa, vicepresidente de eventos especiales y deportivos de Televisa, anunció que Peláez, deja de forma inmediata la presidencia deportiva de la institución americanista.

De hecho, elementos de seguridad impidieron que Peláez pudiera despedirse de los jugadores del equipo y lo escoltaron a la salida.

“El día de hoy vine a platicar con el equipo tras las declaraciones públicas del señor Ricardo Peláez, en donde anunció su salida del Club América, para mi sorpresa, el señor Peláez me confirmó su salida con la novedad de que sería efectiva el día de hoy y no al finalizar el torneo. Tras la salida, el señor José Romano queda como único responsable de las decisiones a nivel directivo”, dijo Yon de Luisa.

El directivo de Televisa, manifestó sentirse tranquilo después de charlar con el plantel azulcrema, dónde le ratificaron su apoyo y compromiso a dos fechas de que finalice el torneo, pese a la salida de Peláez.

“No se nos puede olvidar que la institución está por encima de los intereses particulares de cada uno de los que trabajamos en ella” explicó.

De Luisa aseguró, que la salida de Ricardo Peláez, obedece a motivos personales y no institucionales, pues el ex directivo consiguió once liguillas, dos títulos de liga, un Bicampeonato en la Concacaf, además de retornar el americanismo al frente de su gestión. También reiteró el agradecimiento por todo el tiempo y entusiasmo que Peláez dedicó en el tiempo que estuvo en el América.

Por último, Yon de Luisa manifestó sentirse tranquilo por la responsabilidad y compromiso del equipo de las Águilas de cara al final del torneo y a una posible clasificación a liguilla.

José Antonio García I