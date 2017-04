VIDEO: Tigres ya sólo tiene la Liga… y va contra Xolos

MONTERREY, México. (ICITUS). Para nadie fue un secreto que los Tigres apostaron todas sus canicas para ser campeones de la Concacaf; sin embargo, el sueño se tornó pesadilla cuando perdieron la Final ante el Pachuca, algo que todavía no digieren en su totalidad, pero que deberán dejar pasar lo más rápido posible.

“En lo personal no voy a olvidarlo y yo creo que nadie, ni la gente ni ninguno de nosotros se va a olvidar de lo que pasó el otro día, más que nada por la ilusión que teníamos, era uno de los objetivos, pero esta institución amerita mirar todos los frentes y tenemos un partido (ante Xolos) que lo debemos afrontar de la mejor manera, tenemos grandes chances de calificar, aunque no nos podemos mentir que el otro día no fue lo esperado”, indicó el mediocampista Guido Pizarro.

Lo cierto es que el conjunto felino es noveno con 19 unidades, está a un punto de distancia de los Tuzos, que son octavos y ocupan el último puesto de los calificados, así que la ilusión de poder arañar la Liguilla sigue intacta en la mente del contención argentino.

“El ánimo no es bueno por la ilusión que teníamos, por lo que queríamos lograr y no se consiguió, pero tenemos que mirar el partido de mañana (sábado), que es muy importante, ante un rival muy difícil, en el que tenemos que ganar para seguir con chances de clasificar. Cuando termine el semestre habrá que hacer una autocrítica y un serio análisis y de por qué se obtuvieron los resultados que tuvimos”, sentenció.

Icitus Monterrey