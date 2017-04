Autobús escolar con estudiantes de El Paso se impacta en carretera

(Noticias Ya).- Hoy aproximadamente a las 12 a.m., el departamento de Seguridad Pública de Texas respondió a un accidente en la carretera U.S. 62/180 cerca de la milla 94 en el condado de Hudspeth. Los resultados preliminares mostraron que se trataba de un autobús escolar con estudiantes del Distrito Escolar Independiente de El Paso, que viajaba del área de Lubbock hacia El Paso yendo por el oeste en U.S. 62/180. Una camioneta Chevrolet viajaba hacia el este en los carriles del oeste y ambos, el chofer del autobús y el que manejaba la camioneta se desviaron en la misma dirección para evitar el impacto. Los vehículos se impactaron y dos personas fueron pronunciadas muertas en la escena. Detalles serán publicados más adelante, en cuanto se tenga más información.