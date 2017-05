Alertan sobre fraude por cupón de descuento de “Bed Bath & Beyond”

(Noticias Ya).- La tienda “Bed Bath and Beyond” alertó a su clientes sobre un fraude con un cupón de descuento que está circulando por las redes.

De acuerdo con el sitio de verificación de hechos Snopes.com, el cupón muestra un nombre en su URL que no forma parte del sitio web de Bed Bath & Beyond, sino que envía a los usuarios a un sitio fraudulento que se presenta como parte de Bed Bath & Beyond.

La compañía colocó un mensaje en su cuenta de Facebook informando sobre el fraude y pidiendo disculpas a sus clientes por el malentendido.

El cupón conduce a los usuarios a una encuesta sobre el sitio fraudulento, que puede conducir a la suscripción basada en “Rewards”, o la divulgación de los datos personales a criminales dentro de las redes sociales, de acuerdo con Snopes.