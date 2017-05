Mujer descubre nota de prisionero chino entre sus compras de Walmart

(Noticias Ya).- Una mujer residente de Arizona dijo que descubrió algo desconcertante dentro de una nueva bolsa que compró en una tienda Walmart, una nota aparentemente escrita por un prisionero desesperado en China.

Laura Wallace encontró el mensaje, escrito en chino, metida dentro de un compartimiento de zipper en la bolsa.

Wallace logró traducir el mensaje al inglés con ayuda de una persona que hablaba chino y que decía:

“Internos en la prisión Yingshan en Guangxi, China, están trabajando 14 horas diarias sin descanso en la tarde, continúan trabajando horas extras hasta la medianoche, y quien no termine se trabajo será golpeado. Sus comidas no tienen aceite ni sal. Cada mes, el jefe paga al interno 2 mil yuan. Si los internos están enfermos y necesitan medicina, el costo será deducido de su salario. La prisión en China no es como la prisión en América.”