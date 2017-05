Depredadores podrían acechar a los niños en juegos de internet

(Noticias Ya).- MaryBeth Reeves y su esposo llevan un control de lo que sus cuatrillizas de 10 años ven en internet, pues les gusta participar en juegos en línea con usuarios de otros lugares en Roblox, una plataforma que permite además chatear con ellos.

De acuerdo con WSBTV, el comentario de una de sus hijas la hizo preocupar. Recientemente, uno de los compañeros de equipo de una de las niñas dejó de hablar acerca del juego y comenzó a hacerle preguntas personales.

Reeves pensó que la menor estaba inventando y no creía que aquello fuese posible, ya que ella y su esposo monitorean de cerca la actividad en línea de sus hijas, además de implementar controles en los dispositivos.

Sin embargo, al comprobar que esto era cierto, además de reportar y bloquear a estos usuarios, tuvieron una charla con las niñas al respecto. “Debemos tratar de educarlas lo más posible. Ocultarles cosas no les va a ayudar”, dijo la mujer.

Para el jefe policiaco de Sky Valley, Vaughn Estes, este método es el indicado. Asegura que los pedófilos utilizan técnicas sutiles para ganarse la confianza de los menores y atraerlos.

“Hemos tenido casos en que las personas convencen a los niños de hacer cosas frente a las cámaras web y los padres entran a la habitación y resultan horrorizados”, explicó.

“Sepan lo que hacen sus niños. Sepan dónde están. Si están en su habitación con una computadora, no sabes quién está del otro lado. Si su teléfono tiene contraseña y usted, el padre, no la sabe, entonces necesita quitárselo porque no hay nada ahí que un niño de 14 años no pueda mostrarle”, agregó.

Eliza Harrell, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, considera que es importante saber qué hacen tus hijos en internet pero también lo es saber las herramientas de seguridad que ofrecen estas plataformas.

Roblox, por ejemplo, tiene filtros de lenguaje ofensivo y permite que los padres elijan con quién pueden sus hijos chatear o si no pueden hacerlo, además de reportar abusos y bloquear jugadores.

La empresa asegura que cada reporte de abuso es investigado y que además se puede remover del sitio a ofensores.