Estudiante que mató un perrito tendrá que hacer servicio comunitario

(Noticias Ya).- Un exestudiante de la Universidad de Florida Central que fue acusado de golpear a un perrito hasta causarle la muerte recibió libertad condicional y tendrá que realizar servicio comunitario en una organización de caridad para animales como parte de su castigo.

Luke Stribling fue arrestado el pasado año luego que los investigadores dijeran que este había admitido haber golpeado al perrito cuando se estaba yendo de su apartamento. La madre del joven, su padre y novia testificaron el martes y dijeron que Stribling amaba al perro y sufrió demasiado cuando el animal murió.

Por su parte el estado argumentó que no importa cuánto le importara el perro al acusado, no se puede olvidar el hecho de que él mató al animal. Como parte del castigo, Stribling no podrá tener mascotas, esto incluye cualquier tipo de animar ya sea peces o pajaritos, él no podrá tener más animales.

Según las autoridades Stribling expresó remordimiento cuando se dirigió a la corte, este dijo “Yo asumo toda la responsabilidad de eso y acepto cualquier castigo que sea considerado necesario, aun así me gustaría continuar mi trabajo, educación y seguir creciendo como madurando para ser un mejor ciudadano de mi comunidad”.

Stribling fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y ocho otras de tratamiento para controlar la ira, además la corte ordenó que este donada $1,000 a una organización benéfica para mascotas. El acusado accedió a declararse culpable de cargos de crueldad animal a cambio de una sentencia más leve.