VIDEO: Abejas atacan a una señora en El Paso

(Noticias Ya).- Este lunes una señora fue hospitalizada tras ser atacada por abejas. Los hechos ocurrieron a las tres de la tarde en la cuadra 300 de la calle Cascade Point, cerca de Pebble Hills.

Personal del Departamento de Bomberos de El Paso acudieron al rescate pero la mujer resultó con heridas serias. Por el momento se mantiene en el hospital.

Encargados de abejas de inmediato removieron el panal de abejas y la policía mantuvo el área cerrada para evitar más ataques.

Ante un ataque de abejas expertos recomienda correr de inmediato. Lo peor que puedes hacer es quedarte sin mover. De preferencia debes correr en línea recta. Busca refugio y marca al 911 para que te ayuden si sufriste de picaduras.

Al correr tapa tu cara con tus brazos o camiseta. No comiences a golpear a las abejas ni muevas bruscamente tus brazos. Los movimientos atraen a las abejas.

Por último recuerda que si ves un enjambre de abejas en tu casa no intentes quitarlas tú mismo. Llama a un centro de control de plagas para investigar quién puede retirar a las abejas rápidamente. Además no te acerques, si no puedes salir de tu casa pide ayuda al Departamento de Bomberos.