VIDEO: Acepta Cardozo que es un desastre el Puebla

Ciudad de México. (ICITUS). A pesar de que consiguió la salvación para permanecer un año futbolístico más en Primera División, Puebla está cerca de firmar una de sus peores campañas, tras ocupar el sótano de la tabla general luego de 16 jornadas disputadas del torneo de Clausura 2017.

Solo un milagro les permitiría salir de dicha posición, ya que están a tres puntos de Jaguares de Chiapas, que se encuentra en el penúltimo escalón, cuando resta solo un compromiso para que finalice el certamen.

El técnico de los camoteros, José Cardozo, lamentó que no se den resultados positivos y, aunque evitó ocupar la palabra, aceptó que es un desastre lo que está sucediendo en la institución, tras los malos resultados.

“Es una pena lo que está pasando con los muchachos porque juegan, trabajan duro durante la semana, tienen llegada, toque de balón, pero al final no se meten los goles, es una situación complicada lo que nos está pasando, si la gente quiere escuchar que es un desastre Puebla, entonces es un desastre, llámenle como quieran”, dijo.

“Estoy frustrado porque el partido fue nuestro, el gol fue circunstancial y me duele mucho, no refleja lo que el equipo está haciendo, me duele porque los jugadores se matan, fuimos muy superiores”, agregó.

“Me agradó el funcionamiento y la entrega, no me gusta perder, pero Puebla no fue un desastre, hubo entrega y actitud, fuimos superior al rival, pero son cosas del futbol”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos