VIDEO: Cantante italiana sufre acoso sexual en vivo

(Noticias Ya).- Un programa de talentos italiano es duramente criticado en redes sociales después de someter a la cantante Emma Marrone a una “broma” que está siendo interpretada como acoso sexual.

De acuerdo con Maxim, la joven apareció en la emisión “Amici di Maria De Filippi” para cantar, cuando uno de los bailarines la tocó fuertemente en todo el cuerpo mientras ella mostraba resistencia e incluso le dijo “un poco menos”.

En el programa puede verse que los jueces se ríen mientras Marrone es tocada e intenta quitarse de encima las manos del bailarín.

“No quiero ser mojigata. Pero cuando él me toca tanto, no puedo cantar. Esto no es baile”, dijo la mujer, quien finalmente empuja al bailarín y se prepara para dejar el escenario. Fue entonces cuando el productor del programa le explica a la cantante que todo se trató de una “broma”.

La noche del lunes, después de que se difundiera el video, surgió una campaña en internet para modificar los lineamientos sobre la violencia sexual en los medios, ya cual ya ha recibido más de 17 mil firmas.

“Además de afectar a la cantante, una ‘broma’ como esta afecta a todas las víctimas de violencia y abuso pues las hace creer que el abuso es normal. Tan normal que deberíamos reírnos de éste”, expresó al respecto la activista Cristiana DeLia.

La presentadora del programa, Maria de Filippi, rechazó la controversia. “Si algunas personas creen que la broma fue agresión sexual, significa que el mundo está de cabeza. No creo que alguien que sea un poco racional pensaría eso”, sentenció.