VIDEO: Dependen los Tigres de sus propias garras

Monterrey, México. (ICITUS). Hace unos días todo era tragedia alrededor de los Tigres, estaban fuera de los puestos de Liguilla y habían perdido la Final de la Concachampions ante el Pachuca. Sin embargo, la contundente victoria de 3-0 ante los Xolos tiene al Campeón más vivo que nunca, ya que el conjunto felino sólo necesita vencer al Querétaro a domicilio para instalarse en los cuartos de final.

“Hablar de Liguilla es… No me gusta estar anticipando las cosas, primero me gusta lograr para después platicar, hay que dar este paso que estamos queriendo y ahí sí ya, la próxima semana, primero Dios, puedo estar con ustedes y platicar de lo que podría ser la Liguilla. Es la primera vez que estamos en zona de calificación en todo el torneo, la primera vez que dependemos sólo de nosotros y el ánimo nos mejora mucho”, indicó el estratega Ricardo Ferretti.

En la última semana los Tigres han recibido halagos de parte de Antonio Mohamed del Monterrey y de Miguel Herrera de los Xolos, en torno a que los felinos serían un rival de mucho cuidado en caso de calificar, por lo que el ‘Tuca’ les agradeció y descarta que ambos estrategas se hayan querido mofar.

“Tanto Mohamed como Herrera hacen comentarios agradables, la verdad no hacen comentarios peyorativos, si se da nuestra calificación vamos a ser un contendiente como cualquiera, si yo estuviera en la posición en la que ellos están, calificados y me preguntaran de Rayados, tampoco quisiera (que calificaran) porque es un equipo muy peligroso. No siento que lo hagan por miedo o por odio, al contrario, los conozco a los dos”, finalizó.

Víctor Severino