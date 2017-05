Disney World añade la marihuana en la lista de prohibiciones

(Noticias Ya).- Disney World ha incluido la marihuana a su lista de objetos que no se pueden introducir a sus propiedades, según publicó el Orlando Sentinel.

La decisión de la empresa ha sido motivada por las nuevas leyes que permiten el uso de esta hierba con fines terapéuticos o recreativos en varios estados del país, incluyendo Florida donde actualmente solo es legal para consumo medicinal o Los Angeles.

El que Disney haya incluido ahora la marihuana en el listado de objetos prohibidos no quiere decir que este era aceptado en el pasado. Otros de los objetos especificados en el listado de objetos que no se pueden entrar a los parques se encuentran las armas de fuego, drones, patinetas o algún objeto con ruedas, tampoco las sillas de playa, envases de cristal o mascotas que no sean de servicio.

La especificación de Disney añade la marihuana o cualquier otra sustancia ilegal al mismo segmento de bebidas alcohólicas. En noviembre del 2016 en Florida se aprobó en un referéndum una enmienda a la Constitución que permite el consumo de la marihuana con fines medicinales. Esto hace que ya sean 25 los estados del país que legalicen la marihuana ya sea medicinal o recreacional.

También Disney anunció cambios en su seguridad moviendo los puntos de cateo un poco más lejos de la entrada de Magic Kingdom en Florida.