Estalla controversia luego de que santuario matara a todos sus animales

(Noticias Ya).- Los propietarios de un santuario de animales en Colorado que recientemente sacrificó todos sus animales afirman que fueron forzados a hacerlo por el gobierno.

Los propietarios del Santuario Lion’s Gate dijeron que tuvieron que sacrificar a tres leones, tres tigres y cinco osos en abril después de que la Junta de Comisionados del Condado de Elbert les negara una solicitud de mudarse a un nuevo lugar.

El Dr. Joan Laub y su socio Peter Winney querían construir un santuario en una propiedad de 45 acres cerca de la comunidad de Elizabeth, en Colorado, según The Coloradoan.

La propiedad original había soportado múltiples inundaciones y según el copropietario Laub, ellos sentían que no tenían otra opción para proteger a los animales si no se les permitía mover el santuario.

Aunque el Santuario de Animales Salvajes de Keenesburg había “ofrecido públicamente cuidar a los animales en sus instalaciones si Lion’s Gate no era capaz de hacerlo”, según un comunicado emitido por tres comisionados del condado, “el debido proceso no se logró en esta audiencia”, dijeron en su propia declaración obtenida por KCNC.

“Los Comisionados del Condado de Elbert no tomaron en serio nuestra solicitud o la situación de nuestros animales. No tomaron en serio la seguridad de los residentes del Condado de Elbert. Les dijimos que ya no era seguro mantener a los animales en ese lugar y necesitábamos mover”.