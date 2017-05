Esto te podría indicar si eres adicto a las selfies y padeces un trastorno

(Noticias Ya).-¿Cuántas selfies te has tomado hoy? Si te fotografías constantemente a ti mismo y lo publicas, podría ser un indicativo de problemas de depresión y falta de confianza, según un estudio en Reino Unido.

“La imagen propia no es consistente con lo que el individuo quiere. Si constantemente me tomo fotografías, quiere decir que necesito confirmación, y que las relaciones en las que estoy involucrado no me llenan”, apunta la investigación.