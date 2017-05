VIDEO: Ansían Rayados dar la puntilla a Tigres

MONTERREY, México. (ICITUS). Mientras que Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, declaró abiertamente que preferiría no toparse con los Tigres en la Liguilla y que sería mejor que quedaran eliminados, los jugadores Rayados opinan lo contrario. Y es que para el mediocampista Alfonso González sería refrescante un Clásico Regio en la fase final.

“Es un partido muy bonito, jugar un Clásico en Liguilla creo que nos motivaría a todos acá. La Liguilla es un torneo aparte, sabemos que debemos hacer partidos buenos también de visitante, obvio que también de local, pero no es algo que nos preocupe, sino más bien tenemos que ocuparnos”, destacó.

‘Ponchito’ sabe que no pueden volver a repetir una actuación tan mala como la ofrecida ante el Veracruz en la jornada anterior, ahora de nueva cuenta enfrentarán a otra escuadra sumergida en la pelea por no descender: el Morelia. Así que la atención debe ser total, afinar cualquier detalle para llegar aceitados a los cuartos de final.

“La situación en la que estaba Veracruz, por ahí no esperábamos un partido así, creo que en lo personal no logré enlazarme con algunos compañeros, a final de cuentas el resultado no fue positivo. Si pasó qué bueno que pasó ahora, tenemos un partido similar el fin de semana y hay que darle la importancia que se merece”, puntualizó el fino volante ofensivo.

Víctor Severino