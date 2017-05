VIDEO: Exhiben a exgobernador mexicano maltratando a uno de sus hijos

(Noticias Ya).- Un empresario y exgobernador mexicano, padre de un actual candidato a gobernador, es señalado de maltrato infantil luego de ser exhibido en video gritando e insultando a un niño, supuestamente uno de sus hijos menores.

Antonio Echevarría Domínguez, quien fue gobernador en Nayarit de 1999 a 2005, aparece en un video gritando groserías e insultos en contra de un niño, uno de los hijos que tuvo con la nutrióloga Verónica Becerra, quien supuestamente ha confirmado que por años ella y sus hijos han sufrido maltratos físicos, psicológicos y emocionales.

En el video, difundido en el sitio web del diario mexicano El Universal, se aprecia a Echevarría gritando en contra del niño, quien está sentado en un sillón mientras llora y dice que esperara a que su madre pase por él.

El mismo niño fue quien grabó a su padre insultándolo, presuntamente para enseñarle el video a su madre. En la grabación, de aproximadamente cinco minutos, el niño le dice a Echevarría que no irá con él a un restaurante y el hombre explota reclamándole que con “Alejandro Duarte” si va, quien es la supuesta pareja sentimental de su expareja.

Durante todo el video el exgobernador, quien es padre del candidato por el PAN-PRD Antonio Echevarría, menciona a Alejandro Duarte, relacionado con Morena en Nayarit, reclamando que él es un ratero y con él si quieren pasar tiempo.

Al ver a su hijo llorar le grita “llora, llora cabrón” diciéndole que eso no le asusta y acusándolo de mentiroso. El hombre remata diciéndole que “ya estoy hasta la madre” y que si ya no quiere ir a visitarlo que no vaya.

Otra nota de El Universal destaca que la madre del niño, Verónica Becerra, informó por medio de sus redes sociales que por cuatro años ella y sus hijos han sido víctimas de todo tipo de abusos e intimidación no solo por parte del exgobernador sino también de sus hijos mayores y exesposa.

En 2011 la misma Becerra denunció públicamente a la actual senadora Martha Elena García, expareja de Echevarría, de agresiones e intimidaciones en contra de ella y sus hijos. Ahora Becerra denuncia que los maltratos contra ella y sus hijos con consentidos por el sistema judicial de Nayarit.