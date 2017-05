Acusa Lilian Tintori de que fe de vida de Leopoldo López es falsa

(Noticias Ya).- Lilian Tintori, la esposa del líder opositor en Venezuela Leopoldo López, asegura que el video presentado por Diosdado Cabello es falso y que la única prueba de vida que aceptarán es ver a su esposo.

Tras los fuertes rumores de que Leopoldo López había sido trasladado sin signos vitales a un hospital, desde la prisión militar de Ramo Verde, Tintori se movilizó para confirmar el estado de salud de su esposo.

El video de la dictadura es FALSO. La única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo. pic.twitter.com/mlV5l2VdHB — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

Sin embargo, después de acudir al hospital militar y a más de 10 horas de exigir a fuera de Ramo Verde información sobre López, ninguna autoridad se ha presentado ante ella para confirmar el estado de su esposo o permitirle verlo.

Tenemos ya 8 horas en Ramo Verde ¡Exigimos ver a Leopoldo! https://t.co/jFEZ0eR1Kw — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

La mañana de este jueves, Tintori señaló por medio de su cuenta de Twitter que el video presentado por Diosdado Cabello, en el que se aprecia a Leopoldo asegurando que se encuentra bien y mencionando hora y fecha, es falso.

Y en una serie de tuits ha informado que tanto ella como la madre de López se mantienen afuera de Ramo Verde, donde está recluido López, frente a un grupo de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se mantienen enmudecidos ante los cuestionamientos.

9:20am, seguimos en la puerta de la carcel de Ramo Verde, tenemos más de 10 horas exigiendo ver a Leopoldo. — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

Lo que ha pasado en Venezuela desde la tarde de este miércoles es un complejo escenario de rumores, y lo único que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho al respecto es difundir en el programa de Diosdado Cabello un video que dicen es una fe de vida del líder opositor preso.

6:30 am. Ya tenemos 7 horas esperando en la puerta de la cárcel militar de Ramo Verde exigiendo ver a Leopoldo. pic.twitter.com/cJFxqp0j0S — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

Por medio de varios videos, afuera de Ramo Verde, Tintori acusó a Cabello de pisotear la cadena de mando y ser quien está dando las órdenes de retener a su esposo en condiciones inhumanas. Y también ha señaló al Ministro de la Defensa como el responsable de cualquier cosa que le pase a López.

El líder opositor lleva más de un mes incomunicado, y Tintori acusa que ni siquiera a su abogado le han permitido verlo en una clara violación a los derechos humanos.

Hoy #4mayo NO dejan pasar al abogado de Leopoldo ¡Sigue la violación de #DDHH! https://t.co/SfJMlO4pvf — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017

“Yo no puedo dar ninguna información certera hasta que yo vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un video editado de Diosdado Cabello, a quien no le creo nada”, dijo Lilian en uno de los videos, poniendo en duda que su esposo realmente se encuentre en la prisión.

#Venezuela | Diputado @dcabellor muestra video que da fe de vida de Leopoldo López pic.twitter.com/K583kdqSBe — teleSUR Venezuela (@teleSURvzla) May 4, 2017

En septiembre de 2015, Leopoldo López fue hallado culpable y condenado a 13 años en prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos.