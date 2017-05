¿Cómo ser un “vloguero” y ganar dinero en YouTube?

(Noticias Ya).- La página de internet YouTube ha logrado que millones de personas ganen dinero solo subiendo sus videos.

En Febrero del 2005, un grupo de amigos querían enviar un video pero era tan grande que no podían. Fue así que surgió la idea de crear un lugar gratuito donde cualquier persona pueda subir, bajar, ver y compartir videos.

Con más de 65 mil videos diarios, YouTube es el lugar perfecto para encontrar de todo, incluyendo “vlogueros” que obtienen grandes ganancias al subir sus videos.

Cabe resaltar que no todos logran el éxito por lo que surge la pregunta, ¿Cómo obtener el éxito para ganar dinero en YouTube? Según BBC, quien entrevistó al experto en el tema, Steve Oh, jefe de operaciones de la cadena online The Young Turks, la clave es empezar tu canal sin querer ganar dinero.

Lo primero que deben hacer es enfocarse en subir videos buscando seguidores fieles con los que puedes tener una gran comunicación. “La gente tiene que ver algo especial en ti. No le funciona a todo el mundo”.

La mayoría de los que obtienen el éxito, estaban realizando lo que más les gusta y así obtuvieron millones de visitas. Usualmente un gran youtuber con hasta 23 millones de subscripciones puede ganar de 9 a 37 millones. Un porcentaje se queda en YouTube y Google.

Este dinero se obtiene tras la publicidad que aparece en su contenido. En muchas ocasiones hasta empresas contratan al vloguero para que sea su imagen.

Pasos para empezar tu canal de YouTube:

Lo primero es crear un canal de YouTube.

Comienza a subir tus videos. Se recomienda que sea constante para mantener tu audiencia. Recuerda usar títulos llamativos y palabras claves.

Piensa en ganar tu audiencia para en un futuro ganar dinero. Publica tu video en Facebook y Twitter para invitarlos a tu canal. Siempre responde a los comentarios para que tus seguidores se sientan parte importante y quieran seguir apoyándote.

Por último ya con tu audiencia “monetiza tus videos”. Autoriza a YouTube para que coloque publicidades en tus videos. Hazle clic en la opción de “Monetizar con publicidad”. Después de subir el video haz clic en el signo “$” que está junto al vídeo que quieres monetizar.

