Dee Margo, candidato por la alcaldía de El Paso

(Noticias Ya, El Paso).- Un empresario y representante estatal durante la 82ª legislatura de Texas, busca ser elegido como líder de esta ciudad.

Se trata de Dee Margo un hombre que asegura tener la sabiduría y experiencia necesaria para sacar adelante el futuro de nuestra comunidad.

“Al ser presidente de la junta directiva del distrito escolar independiente de el paso, fui asistente civil del secretario de las fuerzas armadas de Ft. Bliss y ser director ejecutivo de un sector privado por 35 años se lo que es brindar trabajos, reclutar a personas y poder crear un mejor sueldo,” comentó el candidato por la alcaldía de El Paso.

Si es elegido alcalde, margo dijo que trabajará para atraer negocios a la ciudad, manteniendo la línea de impuestos sobre la propiedad y apoyando el sistema educativo.

“La economía de el paso depende totalmente del énfasis que le pongamos a nuestra educación. La educación es crucial para nuestra ciudad, no podemos crecer si no damos oportunidades de educación, así que siempre he tratado de poner mis recursos y dinero en lo que en realidad importa,” afirmó Margo

A pesar de los comentarios que se le juzgan por estar a favor del muro, el aspirante contesto lo siguiente…

“No necesitamos otro muro…apoyo al congresista Beto O’Rourke y al congresista Will Hurd. No necesitamos un muro, es una barrera demasiado costosa y no necesita estar ahí, necesitamos proteger nuestra frontera pero no con un muro aparte envía mensajes negativos,” dijo el aspirante.

Cabe mencionar que la prioridad de Dee Margo es ser embajador de negocios y esta ciudad necesita de cambios positivos y asegura hacer todo lo posible por lograr un mejor futuro.

Sara Villegas tiene el informe.