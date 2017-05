Policía de Atlanta termina ayudando a una pequeña ‘ladrona’

(Noticias Ya).- Una niña de 12 años fue sorprendida robando en una tienda de Atlanta, pero el agente que atendió el reporte de robo terminó tan conmovido con su historia que lejos de reprender a la menor la ayudó, provocando una ola de generosidad por parte de la comunidad.

En febrero pasado el oficial Che Milton atendió el reporte de una mujer robando en una tienda Family Dollar. Cuando llegó al lugar se encontró con una niña de 12 años que intentó llevarse unos pequeños zapatos de 2 dólares.

Desconcertado, el policía habló con la pequeña y la cuestionó sobre sus acciones, la respuesta de ella fue conmovedora. La niña le contó que tenía cinco hermanos y que una de sus hermanitas de cinco años no tenía zapatos.

Interesado en la historia de la niña, Milton la acompañó a su casa para descubrir en qué condiciones vivían ella y sus hermanos. Su corazón se rompió.

El oficial se percató de que las condiciones eran precarias, había seis niños, con edades que oscilan desde los tres meses hasta los 12 años, en la casa y no había suficientes camas para ellos, ni siquiera había muebles y la comida era escaza.

La madre de los niños le dijo a Milton que no trabajaba porque no podía pagar la guardería para los niños más pequeños y le contó que su esposo trabaja dentro y fuera de la ciudad pero no gana mucho dinero.

El Departamento de Policía de Atlanta compartió el caso y felicitó al oficial Milton por ir más allá de su deber ayudando a la familia con su propio dinero.

Milton se puso en contacto con servicios familiares para averiguar si un trabajador social podía ayudar a la familia con su situación de vida, luego compró cuatro pizzas y dos bebidas grandes para la familia, pagando la comida y entregándola.

La Policía de Atlanta destacó que las acciones de Milton demostraron que no sólo hace cumplir la ley sino que se esfuerza para ser una parte de la comunidad que está vigilando.

Por su parte, Milton se ha mostrado sorprendido por la abrumadora cantidad de apoyo que ha recibido la familia desde que se dio a conocer la historia. Cientos de personas han compartido el caso y han pedido ayudar a los niños.

Por medio de Facebook, la Policía de Atlanta ha compartido información, como las edades y tallas de los niños, para las personas interesadas en ayudar.