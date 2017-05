Recuerdan al entrenador que perdió la vida en accidente de tráfico

(Noticias Ya).- Estudiantes y familiares del entrenador paseño Archie Duran han sido participes de un sentido homenaje póstumo.

El estadio de la preparatoria Irvin, definitivamente guardará un profundo sentimiento a la memoria del entrenador Arcadio Archie Duran. Expresiones de cariño y desolación inundaron rápidamente a los congregados.

“Para mi era como mi otro papá, como mi papá nunca estuvo ahí, él era el que estuvo ahí y se aseguraba que estábamos todos bien, todos de la casa, todos de la escuela, si no lo conocías, todavía iba y te preguntaba que como te fue el día”, Cecy Goytia, estudiante.

Estudiantes y autoridades del Distrito Escolar de El Paso, acompañaron a la familia Duran para recordar la memoria del querido entrenador.

"Realmente nos amaba y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con sus familiares, por eso celebramos todas las memorias que vivimos con él".

Y aunque Duran, ya no estará más físicamente, aseguran que su legado seguirá presente, en cada uno de los que tuvieron el privilegio de conocerlo.

“El coach, nunca lo veías enojado, nunca estaba triste, siempre estaba positivo de todo, no importaba cual era el día, si alguien estaba llorando, él nos hacia reír, siempre estaba ahí por todos”.

Los funerales se realizarán a partir del jueves en el noreste de El Paso, seguidos por una misa el día viernes.

Recuerde que además existe una cuenta en internet para apoyar a la familia duran con los gastos fúnebres. Para donar puede acudir a su página de GoFundMe/Archie Duran