VIDEO: Toluca no espera represalias contra Triverio

Ciudad de México. (ICITUS). Toluca confía en que no habrá ningún tipo de represalias en contra de Enrique Triverio, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le quito el año de suspensión que la impuso la Comisión de Apelaciones, y podrá estar en condiciones de jugar durante la Liguilla.

El vicepresidente ejecutivo de los choriceros, Francisco Suinaga, comentó que los árbitros no tienen por qué tomar venganza en contra del jugador porque la directiva escarlata siguió los procedimientos que marca el reglamento y en ningún momento hicieron algo que estuviera fuera de la ley.

“Yo confío en el profesionalismo de los árbitros y de todos. Esto fue un proceso, una instancia válida, se hizo apegada a las reglas y estoy seguro que así será, que no habrá nada en contra del jugador”, indicó el directivo.

Suinaga reveló que se le pidió a los jugadores no entrar en conflictos con los árbitros tras el problema de Triverio con Miguel Ángel Flores, y así evitar darles armas a los silbantes “desde que pasó (el incidente con Triverio) lo hablamos y se apuntaló el equipo, nos concentramos en jugar y me parece que, desde esa mala noche contra Morelia, corregimos tanto los jugadores como el cuerpo técnico, no hemos tenido en los últimos partidos los resultados que queremos pero viene la Liguilla y hay que enfocarse”.

Aceptó que Toluca debe de mostrar un rostro diferente con las incorporaciones Triverio y Rubens Sambueza, este último ya podrá ver acción este fin de semana ante Santos Laguna, tras cumplir con las 10 semanas de inhabilitación que le impuso la Comisión Disciplinaria.

Juan Antonio Dávalos