Retiran té por posible riesgo de contaminación

(Noticias Ya).- U.S. Deer Antler Ex. & Imp en Los Ángeles, California está retirando uno de sus té porque no se produjeron de acuerdo con la guía aprobada y podría estar susceptible a la contaminación con “Clostridium botolinum“.

Se informó que el té de hierbas fue distribuido a clientes individuales y acupunturistas en California, Florida, Illinois, Maryland, Carolina del Norte, Texas y Virginia.

El producto es Herbal Tea Variety Batches preparado entre el 1 al 30 de abril del 2017, las bolsitas de 120 ml y la caja de 40 unidades.

Los síntomas de “Clostridium botulinum” normalmente comienzan con visión borrosa o doble, seguida de problemas para hablar y tragar. Luego comienza la debilidad de los músculos desde la parte superior, moviéndose hacia abajo. El botulismo puede conducir a una parálisis que amenaza la vida de los músculos respiratorios que requieren apoyo con un ventilador y cuidados intensivos.