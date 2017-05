Serpiente muerde a niño en escuela del condado Seminole

(Noticias Ya).- Un adolescente fue mordido por una serpiente venenosa en una escuela del condado Seminole el jueves.

Se informó que Devin Waxman de 14 años, dijo que iba tarde hacia Markham Woods Middle School en Heathrow cuando fue mordido. El joven contó que botó una botella de agua al bote de basura cuando ecuchó un ruido y sintió que algo se enganchó en su pierna. Acto seguido, el reptil mordió al estudiante, este lo pateó y corrió hacia la enfermería del plantel.

Waxman fue trasladado al Arnold Palmer Hospital para ser atendido y los doctores dijeron que solo se vio el rastro de la mordida, pero que no tenía nada del veneno. El galeno explixó que las serpientes adultas en ocasiones no inyectan su veneno al darse cuenta que no es comida.

El tiempo seco que está arropando la Florida podría activar a que las serpientes venenosas salgan de su habitat, según expertos.

Se informó que el bajar los níveles de agua de los lagos y pantanos hace que estos reptiles se muevan a buscar agua en otros lugares como lo hacen los caimanes.

Si una persona es mordida por una serpiente podría sentir dolor e inflamacióny es importante que se llame al 911 o ser atendido por un médico.