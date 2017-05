VIDEO: ¿Cómo Pumas terminó haciendo el ridículo?

Ciudad de México. (ICITUS). En Pumas nadie tiene una explicación para el desplome ofrecido en el Clausura 2017. Universidad pasó de ser un equipo sorprendente, a uno que al menos plantaba la cara a cualquier rival para terminar como el hazmerreír de la Liga MX.

Los aficionados felinos no tienen un motivo para ir al estadio Olímpico Universitario en la última fecha del certamen. Su equipo está eliminado, sin nada qué pelear, ni siquiera salvar en algo un cierre vergonzoso.

Porque Pumas no pudo sumar un paupérrimo punto en los últimos cuatro partidos. Cero unidades en cuatro juegos; cero goles anotados en 360 minutos disputados a cambio de 11 recibidos; cuatro derrotas ante todo tipo de rivales, como Toluca que va a la Liguilla y les ganó en CU; o Tigres que pelea por un boleto en la fiesta y que les tundió 4-0.

Pero sobre todo cayó con los que luchan por la permanencia; y Veracruz les pegó 2-0, mientras Morelia los vapuleó 4-0.

Debacle puma que desde la fecha 10 a la 16 cayó en la tabla nueve lugares. Perdió la categoría de contendiente a la Liguilla por la del antepenúltimo lugar de la general.

Son los Pumas de Palencia, los que no suman un punto desde hace un mes de partidos; los que no ganan en casa desde hace dos meses, los que no celebran un gol desde hace 360 minutos… así o aún puede ser más vergonzoso el cierre de torneo.

Arturo Salgado Gudiño