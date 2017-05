VIDEO: “No nos tiemblan las patitas”, directiva de los Tigres

Monterrey, México. (ICITUS). Pese a que todo el torneo estuvieron fuera de la zona de calificación y perdieron la Final de la Concachampions ante el Pachuca, ahora los Tigres están a un triunfo de amarrar su boleto a la Liguilla, deben derrotar a domicilio al Querétaro y la directiva felina está convencida que lo lograrán.

“Esperemos en Dios, como me dicen algunos del cuerpo técnico: ‘no más que no nos tiemblen las patitas a nadie y vamos para adelante caminando firmes’, y no nos tiemblan, entonces ahí estamos porque el juego del sábado es importante, la Liguilla y el próximo torneo también lo son, por eso digo que Tigres es un destino, no es un viaje”, señaló Alejandro Rodríguez, presidente del conjunto felino.

Lo cierto es que el ánimo al interior del seno del equipo se vio fracturado tras perder la Final de Concacaf; sin embargo, al ser el Campeón del Apertura 2016 tienen el derecho a volver a pelear la posibilidad de llegar al Mundial de Clubes el próximo año, así que el ‘Inge’ recalcó que se aferrarán al sueño.

“Para poder tachar de que perdiste la Concacaf, pues hay que jugarla, nosotros ya nos dedicamos a lo que sigue porque si nos quedamos con la memoria del objetivo no logrado, pues nos quita energía para el objetivo que viene”, indicó.

“Debemos pensar que vamos a entrar a la Concachampions por haber sido campeones en diciembre, entonces tenemos la oportunidad de alcanzar otro título y lo vamos a buscar, pero sin amarguras, ni rencores, ni temores, ni miedos, eso es para los pusilánimes, que se dedican toda su vida a quejarse de lo que nunca hicieron”, sentenció.

Víctor Severino