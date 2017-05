VIDEO: Policía detiene a hombre para darle el mejor anuncio de embarazo

(TODO BEBÉ).-Un hombre fue detenido por un par de policías pero no sabía la razón y mucho menos sospechaba lo que tenían preparado para él.

El pasado febrero, su esposa había planeado todo para anunciarle que va a ser papá, publicó el sitio de la estación de radio Hot 107.9.

“-Te detuve porque me di cuenta de que traes un bebé sin su silla de seguridad”, le dijo el oficial; a lo que el hombre le responde entre risas que él no tiene ningún bebé, pero el policía le insiste que vea de nuevo y el reitera diciendo que no ve ningún niño en el auto.

Pero para su sorpresa, cuando vuelve la mirada descubre a su mujer sosteniendo una prueba de embarazo y ella le da la razón al agente:

“Si traemos un bebé sin silla de seguridad”, dijo entre risas la futura mamá.

Entre risas y bromas de los agentes, el hombre recibe la prueba de embarazo positivo y un regalo que le entrega el otro policía que ayudó a la sorpresa.

Te dejamos aquí el video de esta ingeniosa sorpresa.