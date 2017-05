Candidatos para la alcaldía de El Paso

(Noticias Ya).- Este sábado se podría decidir quién será el próximo alcalde de El Paso. Las elecciones se cierran a las siete de la noche y uno de los siguientes candidatos podría ser el ganador.

Entre ellos esta Jaime Pérez, originario de El Paso y asegura que en caso de ser elegido alcalde, será la voz que nuestra comunidad necesita.

“Es que la gente aquí piensa que ellos solos nos cuentan, su voz no cuenta no tienen voz ni voto, pero lo que no se dan cuenta ellos es que a lo largo de la frontera nosotros somos un grupo mayoritario y debemos de controlar nuestro destino”, mencionó el candidato Jaime Pérez

Entre los planes de Pérez esta crear un mejor futuro económico para nuestra comunidad. “Nuestro dinero está en un banco completamente corrupto conocido, ya el gobierno de estados unidos inclusive les ha puesto multas por los fraudes que realiza ese banco y aun así tenemos el dinero ahí, porque? Entonces ese es el tipo de soluciones que voy a traer inmediatamente a la mesa”.

Además de estar en contra del muro, asegura promover el comercio entre México y Estados Unidos.

Por suparte, Jorge Artalejo, un maestro substituto del Distrito Escolar de Ysleta, busca ser el próximo alcalde y asegura poder crear un mejor futuro para cada paseño. Su principal meta es que la ciudad funcione de manera íntegra. “Es nuestra responsabilidad y trabajo de festejar lo que hemos contribuido por nuestros propios esfuerzos y los esfuerzos de otros. Tenemos que establecernos como uno solo, bajo una guianza”.

Artalejo busca mejorar el presupuesto de la ciudad, asegurando que ese dinero no sea gastado en cosas innecesarias. “Sentarme en la mesa de alcalde y pedir el presupuesto y revisar renglón por renglón y asegurarme de que todo está bien. Al igual revisar que no se hagan gastos insignificantes y que perjudique nuestro presupuesto. Aquí en El Paso pareciera que el presupuesto no fluye, siempre es constante”, aseguró el candidato.

El candidato es un fiel creyente de que nuestra frontera necesita de un muro para salir adelante. “Están bloqueando el progreso de la gente y el tráfico comercial, y teniendo un perímetro entonces si tendríamos una manera de poder monitorear de cerca y así podría ser una ciudad justa y libre”, comentó el aspirante.

Tambien Elisa Morales, una mujer natal de El Paso Texas y partícipe en el Buró Federal de Investigación, busca convertirse en la próxima voz y líder de esta ciudad.

“En ese momento tienen el poder igual que yo, que una persona que gana mucho de dinero de un hombre o mujer todos somos iguales en este momento”, mencionó Morales

Morales busca crear una mejor relación entre la ciudad y la comunidad, ya que ella asegura que es de suma importancia para que así el gobierno pueda ofrecer recursos fácilmente. “Cuando queremos agarrar más recursos en el estado o en el nivel nacional cuando ven que la gente no están participando es muy difícil para obtener recursos”.

La candidata se opone a la idea de construir un muro, ya que eso traerá más problemas a nuestra ciudad. “No es una cosa buena tener un muro con su vecino y también va a costar mucho. Y aquí tenemos tantas necesidades con ese dinero podemos hacer muchas más buenas cosas para nuestra comunidad. Y también la gente también aquí como por ejemplo en El Paso ya están pagando muchos impuestos en los niveles federales como para pagar por un muro ¿No?”, aclaró la aspirante.

Mientras que Charles Stamples, orginario de Washinton D.C. y residente de El Paso, Texas desde 1996, busca ser elegido como alcalde y poder ser quien represente a esta comunidad.

Stamples busca crear justicia ya que confirma que en las juntas del cabildo de la ciudad, la comunidad no tiene voz ni voto.

“Había demasiados tratos cerrados, había algo que ellos ponían en la agenda para votación y como cuatro semanas después ya estaba todo listo para que el proyecto diera arranque. Y no le dieron a las personas la oportunidad para dar a conocer su opinión o nada, siempre ha sido más de, ya tomamos nuestra decisión no traten de convencernos con la realidad."

Al preguntarle sobre el muro, el candidato aborrece la idea y prefiere poner más seguridad instalando objetos de detección inmediata.

"Esto es lo que pienso de los muros, creo que son una pérdida de tiempo, ¿quieres asegurar la frontera? la mejor manera de hacerlo es poner radares en la tierra y al igual poner sensores, eso detecta de manera inmediata si una persona está cruzando la frontera en medio de la noche y fácilmente puede ser capturada."

Por otro lado esta Willie Cager, un apasionado al deporte y entusiasmado por servir a la comunidad, busca ser el próximo representante de El Paso y crear una mejor frontera.

"Quiero hacer cosas que nunca han sido hechas por esta ciudad. La corrupción necesita parar. Asi de sencillo. Hay demasiada corrupción en la ciudad, necesita parar."

Asegura que el énfasis debería de estar en los niños y jóvenes, ya que ellos son la nueva generación y se les debe de brindar un mejor futuro.

“al este, noreste y oeste de la ciudad quiero construir un centro de recreaciones donde puedan disfrutar de cualquier deporte. Y sean entrenados adecuadamente para que así puedan obtener oportunidades en las secundarias, preparatorias y universidades, también quiero que convivan y tengan alimentos gratuitamente.

Para él, el muro tiene que ser derrumbado. “Por eso existen los agentes de patrulla fronteriza, ese es trabajo de ellos y deben de hacerlo de la manera correcta pero un muro fronterizo ¿porque?"

También en la boleta esta, David Saucedo quien dice tener toda la energía y el entusiasmo necesario para ser alcalde, nos cuenta sobre sus metas y propuestas para crear un mejor futuro a cada paseño.

“Muchas veces la gente que corre, lo políticos aquí en el paso nomas se encargan de las áreas más ricas de todo el paso pero es una oportunidad donde nosotros, todos en el paso podemos compartir el éxito de la ciudad,” mencionó el candidato a la alcaldía de El Paso, David Saucedo.

Al igual promete mejorar la infraestructura de nuestra ciudad y también que cada negocio prospere para el crecimiento económico de el paso. “Lo más importante es la infraestructura aquí en la ciudad de el paso y también el desarrollo económico, ahorita él tiene una oportunidad para tener éxito pero hay que enfocarnos en los empresarios que aquí están en el paso,” dijo Saucedo

El aspirante asegura que la idea del muro no nos debería de detener para buscar soluciones ya que sin la frontera no somos nada y se necesita a la ciudad hermana para salir adelante.

Dee Margo, un empresario y representante estatal durante la 82ª legislatura de Texas, busca ser elegido como líder de esta ciudad.

“Al ser presidente de la junta directiva del distrito escolar independiente de El Paso, fui asistente civil del secretario de las fuerzas armadas de Ft. Bliss y ser director ejecutivo de un sector privado por 35 años se lo que es brindar trabajos, reclutar a personas y poder crear un mejor sueldo,” comentó el candidato por la alcaldía de El Paso.

Si es elegido alcalde, Margo dijo que trabajará para atraer negocios a la ciudad, manteniendo la línea de impuestos sobre la propiedad y apoyando el sistema educativo.

“La economía de el paso depende totalmente del énfasis que le pongamos a nuestra educación. La educación es crucial para nuestra ciudad, no podemos crecer si no damos oportunidades de educación, así que siempre he tratado de poner mis recursos y dinero en lo que en realidad importa.”

A pesar de los comentarios que se le juzgan por estar a favor del muro, el aspirante contesto lo siguiente. “No necesitamos otro muro…apoyo al congresista Beto O’Rourke y al congresista Will Hurd. No necesitamos un muro, es una barrera demasiado costosa y no necesita estar ahí, necesitamos proteger nuestra frontera pero no con un muro aparte envía mensajes negativos,” dijo el aspirante.

Por último, Emma Acosta regidora del distrito tres, garantiza tener la experiencia fundamental para sacar adelante a El Paso y anhela ser la próxima dirigente de la comunidad.

“Esta El Paso ahorita en un renacimiento, estamos creciendo estamos moviéndonos adelante y yo quiero seguir viendo que sigamos adelante. El Paso es una ciudad muy bonita,” mencionó la candidata Emma Acosta.

Entre sus propuestas, Acosta busca que los impuestos no aumenten año tras año para las personas de la tercera edad. “Lo que yo quiero hacer es hacer una propuesta a todo el cabildo de que a cierta edad digamos 65 años de edad, ya no se les suban los impuestos, va a pagar impuestos pero ya está ahí, ya nunca se le van a subir los impuestos más de lo que está pagando,” dijo Acosta.

La candidata asegura que la ciudad ya ha tomado pasos para no construir el muro, entre ellas enviando una resolución al presidente de los estados unidos. “Que no queremos ese muro, que ese muro nos va a afectar a nosotros económicamente que lo que necesitamos nosotros aquí son más fondos para la infraestructura de aquí de nuestra ciudad”.

La última palabra la tiene usted. Recuerde que las votaciones cierran a las siete de la tarde.

Univision 26 le tiene toda la información y los resultados a las 5 y 11 de la noche.