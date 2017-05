VIDEO: Desastre del América, que se queda sin Liguilla

Ciudad de México. (ICITUS). Después de la derrota ante el Pachuca, segunda de forma consecutiva en el Azteca en el recién finalizado Clausura 2017, Ricardo Antonio La Volpe técnico azulcrema, admitió que tanto él como su equipo, se sienten muy dolidos porque un equipo grande como el América, no logró el objetivo de acceder a la liguilla.

El América, de hecho, no volvió a ganar desde que su ex presidente deportivo, Ricardo Peláez, hizo público que abandonaba al equipo. Las tres derrotas que sumaron los dejaron fuera de la Fiesta Grande. Las Águilas no habían perdido, es más, no habían aceptado un solo gol en la cancha del Azteca en todo el torneo.

La Volpe no tenía palabras para explicar lo ocurrido y compareció ante la prensa con los ojos llorosos, aunque no perdió la compostura. Dijo que era difícil de digerir que hace un semestre tuvo al equipo en una Final que perdió por penaltis, y ahora ni siquiera calificó.

La Volpe dejó ver su amargura y prácticamente se despidió, porque tras este fracaso y al ser una apuesta de Peláez, saldrá del equipo inminentemente.

José Antonio García I