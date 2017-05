Buenos samaritanos intervienen para ayudar a policías a un arresto

(Noticias Ya).- Cámaras de seguridad captaron un momento en el que dos policías de Tampa Bay en Florida intentaron arrestar a un hombre que posteriormente comenzó a propinarles golpes a los oficiales pero lo que ocurrió luego sorprendió a las autoridades.

En el video de vigilancia se puede ver a dos mujeres oficiales luchando para esposar a un sospechoso en las aceras de Tampa Bay. Minutos después el sospechoso empujó a una de las oficiales al suelo y luego agredió a la otra en la cara, en medio del acto el hombre intentó utilizar su arma de fuego al menos cuatro veces según explicaron las oficiales.

Las cosas pudieron haber estado peor pero afortunadamente cerca del área había varias personas y uno de ellos se acercó para intervenir en la situación para que las oficiales lograran ponerle las esposas al hombre, pero lo que no se esperaba era que otras personas también ayudaran a neutralizar al sospechoso.

Según la policía, el sospechoso es bien conocido por el departamento y ha sido detenido en varias ocasiones. Sin embargo, mientras la policía de Tampa Bay le agradece al buen samaritano, quien es supervisor de HART, los administradores para la que trabaja le notificaron que comenzarían una investigación contra él.

El hombre identificado como Tim Martin es supervisor de tránsito de HART por los pasados seis años y con un expediente ejemplar. Su representante sindical, John Sholtes, dijo que Martin está preocupado porque su trabajo lo ha puesto en una investigación que no sabe en qué camino va por lo cual no sabe si su patrón buscara despedirlo.

Por su parte Sandra Morrison, representante de HART, dijo que la empresa lo que investigaría seria la brecha de comunicación ya que hubo un periodo de tiempo que no escucharon sobre el supervisor de tránsito y no sabían si su vida podría estar en peligro o que le estaba sucediendo, es por eso que necesitan saber que ocurrió durante todo el tiempo que no se comunicó.

Poco después los funcionarios de HART dijeron que la investigación ya estaba terminando y decidieron que no tomarían acciones disciplinarias contra el conductor, ahora se reunirían con el hombre para asegurarse que en un futuro no vuelva a ocurrir algo parecido, además utilizarían el caso como un ejemplo para entrenar a otros empleados.

El Departamento de la Policía de Tampa Bay ha catalogado el acto de Martin como uno heroico y están considerando entregarle un premio pronto por su valentía.