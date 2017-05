Rafita niño especial le pone un alto al bullying

(Noticias Ya).- Con la pregunta, ¿quieres opinar algo sobre el bullying? una madre comienza un video que buscamos hacer viral con el fin de que más víctimas del acoso sean más fuertes.

Al ver el mundo en que su hijo se iba a enfrentar, Adriana Terrazas comenzó a educar a su bebé de tal forma que pudiera ponerle un alto al bullying. Rafael, quien ahora tiene 11 años, nació con hemiparesia corporal izquierda, lo que significa que le falte oxígeno al lado derecho del cerebro provocando que se afecte el movimiento y lenguaje del lado izquierdo.

Al llevarlo a guarderías, vio el rechazo de las encargadas ya que su hijo no comenzó a caminar o dejar el pañal como otros niños de su edad. Inclusive se enfrentó a demandas en el hospital cuando los médicos le decían que no querían hacer nada porque supuestamente su hijo no tenía cura.

Fue entonces que decidió enseñarlo a cómo defenderse del rechazo, del bullying. Su clave, la cual asegura comienza con los padres, tiene que estar enfocada en mostrarle al menor a no tener miedo.

El miedo que ha terminado con la vida de muchas víctimas del acoso. Después de no tener miedo sigue el no quedarse callados. Esto no quiere decir que van a pelear, ella le inculca que conteste con inteligencia como Rafita lo muestra en el video.

El incidente que nos cuenta Rafita ocurrió en su escuela de terapia de lenguaje en Ciudad Juárez, Chihuahua. Rafita dice que le dijeron que “era un bebé y un cobarde” y lo mejor que se debe de hacer con esa gente a la que él llama “toxica” es alejarse. Y si le siguen molestando debe decírselo a sus maestras o padres.

Y como su madre le enseñó, si el problema no cesa debe de “hablar y dialogar”. Además agregó que “la violencia no es buena y no es justo que los niños vivan así”.

Su madre nos cuenta que el incidente ocurrió delante de los padres del menor que decidió hacer los comentarios negativos. Uno de ellos jamás dijo nada mientras que la madre del victimario lo comenzó a regañar. Ante esto Adriana, mamá de Rafita también le mencionó que el regaño no es lo correcto, “se le debe de llamar la atención en el momento pero no avergonzarlos delate de todos. Ya cuando estén en casa lo regañan”.

Adriana terminó la entrevista mencionando que le duele, que llora cuando Rafita no la ve pero está feliz de ver como la actitud de su hijo ante este problema tan grande puede ayudar a otros menores que pasan por lo mismo.