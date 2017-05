VIDEO: Luis Fonsi sorprende a niña con cáncer que bailó con su canción

(TODO BEBÉ).- Si recuerdas la conmovedora escena de una niña con cáncer bailando el tema “Despacito” en un hospital de Chile, esta sorpresa de Luis Fonsi te sacará unas cuantas lágrimas.

Gracias a una iniciativa que empezó de manos de un grupo de profesionales en riso terapia llamados, “Clowntagiosos“ la niña, Darly Leviante González, aparece bailando “Despacito” en su cuarto, encima de su cama de hospital.

Luego de que el conmovedor baile de Darly se hiciera viral, el cantante puertorriqueño sorprendió a la pequeña bailarina con una llamada en la que promete conocerla en su próximo viaje a Chile, publicó Primera Hora.

El intérprete de la canción del momento, compartió el video de la llamada en redes sociales. Se puede ver que Fonsi se comunica con la niña chilena de 10 años y le expresa la emoción que sintió al ver su ánimo a pesar del cáncer que la aqueja.

“Por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía, y esta esta es la primera llamada, el primer contacto, pero cuando esté en Chile, ya en varios meses que estaré por ahí en concierto te quiero ir a visitar, te quiero conocer, te quiero invitar a un concierto si puedes ir y quiero darte un fuerte abrazo”, le comentó el artista.