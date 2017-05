VIDEO: Reclama Tuca a sus críticos tras calificar

Monterrey, México. (ICITUS). En esta temporada Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, no se ha cansado de recibir dardos: que el manejo de la plantilla, que la nómina más cara, que perdió la Final de Concachampions ante Pachuca, que el juego feo, que amarra a su escuadra, que está poniendo el prestigio de su equipo por los suelos por la escasez de puntos pese a ser el actual Campeón. Y el ‘Tuca’, fiel a su costumbre, explotó.

Ya con la calificación en la mano, les restregó este objetivo cumplido a todos sus detractores: “Después de escuchar tanta cosa negativa, ojalá algún día puedan pensar primero en lo positivo, Tigres está en la Liguilla, muchos no quisieran, pero ahí estamos. Como dije, mal inicio, 18 jugadores (lesionados) y estamos en la Liguilla, somos un contendiente con oportunidad como cualquiera de los otros siete, tiene muchas cosas para hacerlo bien. Todas las series son difíciles, pero estamos preparados para enfrentarlas”, destacó

“Me sentiría en deuda si no intentara, si no buscara, si me hiciera guaje, si me hiciera güey (sic), aquí nadie se hace esto, venimos, trabajamos honestamente y nos entregamos a todo”, puntualizó el estratega felino, quien visualiza unos cuartos de final de alto riesgo ante el Monterrey debido a que los Rayados fueron el segundo lugar de la tabla.

“Ojalá aprendamos de todas las cosas que han pasado contra ellos para poder realmente tener nuestra revancha, nuestra posibilidad, ya que si no analizamos las cosas que no se hicieron bien, pues es muy complicado. Espero que mi equipo mejore en la situación de enfrentamientos que hemos tenido últimamente contra ellos”, sentenció.

Víctor Severino