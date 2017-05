Famosas que festejan con bebé o en la dulce espera este Día de las Madres

Enamorada 😍 pedida en tus ojos 👀 en tu nariz boca en toda tu hija @uguiellaurbinanavarro46 te hicimos con tanto amor ❤️ que reflejas luz , magia , viniste a llenarnos con algo que tú papi y yo no sabemos explicar , te Amamos más alla de lo inimaginable nuestra pequeña gigante hoy fue su segundo día de pediatra y mi bebe ya pasó los 4 kilos por un rato su pediatra le dio 20 puntos 🙏🏽, como crecen de rápido , por eso te disfruto cada segundo, hasta que me crezcas y me digas mami salte de mi cama jajajjajaja porque soy yo la que me le meto en su cuna casi ajjjaja #familiaurbinanavarro #uguiellaurbinanavarro #papasenamorados #diosconnosotrossiempre Dios te cuide y proteja hija te Amamos

