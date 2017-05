La triste historia de “Anto” y su video viral

VIDEO: "La brutalidad del NO saber" Fui una PELOTUDA que jamás se dio cuenta que con una grabación hecha con HUMOR,podía lastimar a una adolescente. Pido DISCULPAS a ella y a toda su familia. Lamento que haya sido tomado como BULLYING xq no fue así,al menos JAMÁS fue la intención . Como MAMÁ lo rechazó y lo repudió. "ME BURLE DE MI,JAMÁS DE ELLA" por eso decía que era "una hermana" NUNCA ella. Siempre me río de mi,de mis torpezas o defectos,es la manera con la que logre,desde muy chica,superar mis defectos y frustraciones. "Soy de las personas que se ríe CON la gente,NO de la gente" Igual ,VUELVO A PEDIR PERDÓN. Y Ojalá Twitter,face y todas las redes sociales,al igual que nosotros como sociedad ,aprendamos de este caso para no volver a viralizar ni utilizar NADA que no conozcamos la historia que tiene atrás. Como madre/padre,particularmente,pienso estar mucho más atenta,para poder cuidar y proteger a mi familia,revisando lo que graban,con quien hablan y que hacen con sus redes sociales, que HOY son tan masivas y pueden resultar peligrosas ,entre otras cosas ,para la cabeza de nuestros hijos. PIDO PERDÓN UNA Y MIL VECES MÁS NO SÓLO A ANTONELLA Y SU FAMILIA,SINO TAMBIÉN,A TODO AQUEL QUE PUDO HABER SENTIDO MI ESTÚPIDA HUMORADA COMO ALGO OFENSIVO.

