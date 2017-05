Lleva días desaparecida, madre arrestada antes de acudir a cita migratoria

(Noticias Ya).- Una familia de Juárez se encuentra consternada luego de que desconocen hacia dónde trasladaron a Anahí García, una joven madre que acompañaba a su padre al su cita al consulado y que fue detenida en Falfurrias por la patrulla fronteriza.

Los hechos se registraron el sábado cuando Roldán García y su hija Anahí viajarían a Houston desde donde saldrían a El Paso. Los agentes fronterizos comunicaron que la mujer sería arrestada por estar de ilegal en el país, pero la acción viola sus protocolos de migración, de acuerdo a la defensa.

“Están violando los protocolos al que no hayan permitido que haya acudido a su cita para su residencia permanente. Ella no tenía ningún castigo de diez años, no tenía que pedir ningún perdón, delitos penales ni migratorio “, comentó Alejandro Martínez, abogado de migración en Texas.

Anahí tiene 2 hijos, uno de tres meses y otro de dos años que fue operado del corazón por lo que requiere de atención y cuidados de su madre.