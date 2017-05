Mujer encuentra “restos podridos de calamar” dentro envase de agua de coco

(Noticias Ya).-Una mujer encontró “restos podridos de calamar” dentro de un envase de agua de coco marca Vita Coco, publicó Lad Bible.

Bárbara Evelyn Marie, de Nueva York, asegura haber encontrado algo que se asemejaba a un “calamar podrido” en el fondo de su agua de coco.

Narró que estaba disfrutando su bebida cuando de pronto tragó unos “grumos”, al inspeccionar el interior de la caja, se dio cuenta de que había un montón de “partículas” que parecían, francamente, como restos de una alienígena o algo así.

“Me siento absolutamente enferma del estómago incluso cuando hablo de ello. Sé que hay algún tipo de animal allí. Me han dicho que se parece a un ratón, me dijeron que se ve como un calamar, me dijeron que se parece a un montón de cosas – por eso me gustaría que alguien con autoridad lo compruebe”, dijo Bárbara al sitio web The Sun.