Niños atacan a compañera de clases que delataba sus faltas

(Noticias Ya).- Una niña de 13 años recibió una brutal golpiza por parte de casi 20 compañeros de clase, en una escuela de Colombia, que la mandaron al hospital dejándola incapacitada por 12 días con serias heridas.

Por medio de redes sociales circula un video que muestra momentos del ataque, registrado el pasado viernes en el Instituto Técnico Industrial de Sabanalarga. En las imágenes solo se escuchan gritos y se ve una turba de adolescentes sometiendo a alguien.

La violenta reacción de los niños se detuvo hasta que un adulto intervino para rescatar a la niña de las patadas y jaloneos metiéndola a un salón de clases, detalla Pulzo.

De acuerdo a varios medios locales, la niña se desempeñaba como monitora de su grupo de octavo grado y parte de sus funciones eran registrar las faltas de sus compañeros, algo que no les agradaba.

La agresión se habría derivado de una discusión entre la monitora y otra niña, que constantemente se salía de clase, luego de que ella le entregara a varios compañeros una notificación para que sus padres se presentaran en la escuela.

Tras la discusión, la niña fue empujada por las escaleras desde un segundo piso y mientras caía la pateaban, le jalaban el cabello y le daban puñetazos. Y cuando dejó de caer todos se fueron encima de ella.

El padre de la menor, Israel Coronado, denunció que varios de sus compañeros habían amenazado a su hija por los reportes que entregaba de aquellos que faltaban a clases.

“Ella salió a ver por qué le iban a pegar. Cuando llegó al segundo piso me la cogen dos alumnas, me le rasguñan la cara, la golpean y los pelaos me la levantan a patadas”, fue lo que dijo el frustrado padre a la Emisora Atlántico, citada por Pulzo.

El caso ya está siendo investigado por la Secretaría de Educación de Atlántico para implementar castigos e impedir más casos de bullying.