La casa de las abuelitas primera parte

(Noticias Ya).- La casa de las abuelitas es un albergue de emergencia ubicado en la zona central de El Paso, actualmente 16 mujeres quienes por cuestión de la vida perdieron su trabajo y hogar residen en el lugar que les brinda comida y techo por un periodo de dos años. La mayoría de ellas como Bertha Quiñonez han sido completamente abandonadas por sus hijos.

“Cuando trato de decirle que me ayude no me ayuda como que le da vergüenza y eso a mí me da tristeza, porque yo para el fui madre y padre.”

Después de cumplir los dos años en el centro de emergencia las abuelitas son transferidas al centro de oportunidades en donde algunas de ellas pasan los últimos años de su vida.

