Los mejores trabajos desde casa para mamá

(Noticias Ya).- Un hijo representa una gran felicidad para muchas mujeres, pero también la responsabilidad más grande. Además de la crianza, y los temores de cómo hacerlo, también está la presión económica.

Solventar los gastos de todas las necesidades que tienen un bebé o un niño no es tarea fácil, ya sea que la mujer cuente con pareja o no. Así que en muchas ocasiones las mamás necesitan trabajar, pero no desean dejar a sus hijos al cuidado de alguien más.

Si ese es tu caso, te tenemos buenas noticias ya que hay varios trabajos que son ideales para quienes son madres solteras, tienen hijos pequeños o simplemente desean un ingreso extra para el hogar pero sin salir de casa.

Cuidado infantil

Tal vez tú no quieres o no puedes salir de casa, pero otras mamás tienen que hacerlo y al igual que a ti les preocupa dónde dejar a sus hijos. Así que puedes cuidar a más pequeños, ya sea de familiares, amigos o conocidos, a parte del tuyo ofreciendo a las otras madres lo que tú deseas para tus hijos sobre cuidados.

Ventas por catálogo

Las ventas por catálogo no pasan de moda y puedes aprovechar tu círculo social para vender productos diversos. Aunque en muchos casos es necesario salir para ir por los productos o entregarlos, con ayuda de internet podría ser que todo llegue a tu domicilio.

Venta de cosméticos y servicios de belleza

La belleza femenina tampoco pasa de moda, todas queremos sentirnos hermosas y necesitamos varios aliados como un buen corte de cabello, tintes y maquillaje. Así que podrías vender productos de cosméticos u ofrecer servicios de estética desde casa.

Un curso te puede apoyar para aprender cortes de cabello o para hacer la manicura a tus amigas, igual existe una infinidad de tutoriales en YouTube.

Tutora

Ayudar a otros niños con sus tareas o a regularizarse con sus materias es una buena opción para trabajar y no salir de casa. Ya sea que los estudiantes vayan a tu casa o que utilicen medios tecnológicos para comunicarse.

Puedes cobrar las horas de clases o armar pequeños grupos. Incluso si sabes tocar algún instrumento musical podrías dar clases de eso o de algún idioma.

Comida casera para llevar

Muchas mujeres trabajadoras, e incluso hombres, no tienen tiempo de cocinar en casa, pero sin duda desean comer algo saludable y de preferencia con un sabor casero. Si lo tuyo es la cocina, podrías cocinar comida para llevar y anunciarte en lugares cercanos a tu casa.

Asistente virtual

Por medio de internet muchos trabajos puedes realizarse desde casa con solo tener una computadora, y claro una conexión. Como asistente virtual puedes ayudar a consumidores a resolver sus quejas y dudas por medio de la web.

Call Center

Muchas empresas de este tipo ofrecen jornadas laborales de medio tiempo, pero otras te permiten trabajar desde casa, solo tienes que procurar estar en un lugar sin ruido y sin interrupciones.

Este trabajo podría ser ideal si tienes niños en la escuela, podrías aprovechar ese tiempo para trabajar atendiendo las llamadas.

Entrenadora personal

Si te interesa el ejercicio o alguna actividad física que puedas hacer desde casa tal vez te gustaría apoyar a tus amigas o conocidas a entrenar. Algunas personas se sienten apenadas de ir al gimnasio y prefieren programas de ejercicios más personalizados.

Artesanías y manualidades

Como mamás podemos llegar a sacar nuestro lado más creativo, sobre todo con los festivales escolares de nuestros hijos. Así que si cuentas con los materiales y tienes esa facilidad puedes aprovechar y vender tus creaciones.

Muchas mamás buscan detalles hechos a manos, como bandas para el cabello, zapatitos, moños e incluso peluches de estambre. También puedes hacer cosas para decoración de interiores y todo eso podrías venderlo por medio de redes sociales.

Community manager

Este trabajo está en auge, son muchas las empresas que requieren de un experto que maneje sus cuentas en redes sociales y algunas te permiten trabajar desde casa. Así que si tienes experiencia o la oportunidad de capacitarte en esta área no lo dudes.

Estas son solo 10 opciones para trabajar en casa, pero hay muchas otras que podrían adecuarse más a tu situación. Algunas madres optan por asociarse con sus amigas, otras prefieren salir de casa a trabajar pero mientras sus hijos van a la escuela o cuando duermen.

Con información de El Nuevo Herald y Familias.com