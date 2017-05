Paseña realizará maestría en prestigiosa escuela de actuación

(NOTICIAS YA).- “Cuando me preguntan, ¿de dónde eres?, la verdad ni sé cómo contestar esa pregunta. Es una combinación de Juárez y El Paso.”, así lo menciona Gabriela Torres, quien nació de este lado de la frontera, pero se crio en Ciudad Juárez, desde que tiene memoria, ella supo lo que quería dedicarse para toda la vida.

“A mi abuelita le gustaban mucho las novelas, un día estaba llorando y estaba sufriendo con la novela y dije yo quiero hacer eso, quiero hacer a la gente llorar.”, comentó.

A punto de graduarse de la Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Texas en El Paso, Gabriela fue elegida para realizar su maestría en el programa de teatro del prestigioso instituto Juilliard de la ciudad de Nueva York, proceso que aclaró no fue fácil.

“La actuación es lo que más me encanta y mi miedo más grande es que estoy chiquita y creo que la razón por la que no me involucré tanto a esto desde joven para que no me dijeran que no era suficiente.”, resaltó.

La próxima profesionista dijo que no hubiera podido hacerlo sin el apoyo de mi familia, ya que ellos fueron esenciales para que entrara a esa escuela.

Durante su estadía en UTEP, Gabriela ha participado en varias producciones teatrales como King Lear, Esperanza Rising, Lydia y The House on Mango Street.

Ella recalca, tener sangre mexicana y vivir en los Estados Unidos fue una ventaja en el mundo del teatro.

“Saber de dos culturas te ayuda a tener una mente más abierta y aceptar a las personas como son y no juzgarlos porque tienen acento o porque tienen otro color de piel.”, dijo.

Su mayor pasión es actuar y no busca ser famosa, sino tocar la vida de los espectadores a través del teatro.

Ella es uno de los dos mil seiscientos graduados de la Universidad de Texas en El Paso que tendrán su ceremonia este sábado en el Don Haskins Center. Las celebraciones empezarán desde las 9 de la mañana, y terminarán en punto de las siete de la tarde.

Con información de Milton Baca.