Renuncian al sueño americano para evitar una pesadilla

(Noticias Ya).-Miles de inmigrantes que durante muchos años trabajaron en Estados Unidos, están decidiendo marcharse por cuenta propia y regresar a su país natal.

Para muchos el ‘sueño americano’ se volvió pesadilla, otros quieren evitar un mal rato exponiéndose a que los descubran y los deporten. Para ellos, el retorno es definitivo.

Esta incertidumbre se recrudeció desde que Donald Trump, lanzó su candidatura en 2015 y acusó públicamente a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, narcotraficantes, violadores, unos “bad hombres”.

Quienes han optado por regresar a su país por cuenta propia o incluso por dejar Estados Unidos y mudarse a Canadá, explican sus motivos:

• Miedo a las nuevas políticas migratorias.

• Amenazas de deportación.

• La reunificación familiar.

• La nostalgia por su tierra natal.

Los primeros cien días de Trump en la Casa Blanca han sido marcados por el miedo que se ha generado entre los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos mayormente de origen Latinoamericano, según un portal de noticias de habla hispana.

Por órdenes de Trump se han arrestado a más 5.441 inmigrantes indocumentados sin un récord criminal, reportó The Washington Post según información de La Prensa. “Trumplandia” tiene ahora el clima anti-inmigrante más nocivo jamás visto en 30 años, agrega la fuente.

Pero el fenómeno de la disminución del flujo de inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos empezó desde que iba salir el presidente Barack Obama en los últimos años de su mandato; 1 millón de mexicanos y sus familias abandonaron Estados Unidos cuando la crisis económica dejó a muchos sin empleo, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.

Asimismo, la nostalgia por la familia y las duras leyes migratorias hacen que quienes siguen en territorio americano no descarten la posibilidad de regresar de donde vinieron.

“En Estados Unidos los años pasan muy rápido, cuando menos lo esperemos ya tendremos 50 años aquí y ya no habrá ningún conocido en México y uno se arrepentirá de no haber vuelto a casa. Yo quiero volver a México y no regresar nunca más. Estados Unidos es bonito, pero sin familia es triste”, dijo Miguel Carbajal a Univisión L.A. que recogió los comentarios de algunos de sus seguidores en Facebook.

Para muchos el tan anhelado sueño terminó abruptamente y muchos empezaron a extrañar sus raíces donde pueden gozar de plena libertad:

“Yo fui un inmigrante, pero me cansé de los abusos y el acoso de la policía, me quitaron varios carros por no tener licencia y siempre supe que tarde o temprano tendría que regresar a mi país y no me arrepiento de haber regresado porque aunque no tenga dinero, tengo libertad”, comentó René Mazariesgos para el mismo portal.