Una escuela decide terminar con las celebraciones del “Día de las Madres”

(NOTICIAS YA).- La nueva política de una escuela en Canadá está causando indignación. La primaria Albert McMahon en British Columbia, mandó una carta a todos los padres anunciando que los estudiantes de primero y segundo grado no harán manualidades para celebrar el “Día de las Madres”.

El propósito de cancelar no solo la celebración de las madres sino el de los padres también es para evitar que niños de diferentes familias se sientan apartados.

“Queridos Padres:

Con forme se acerca el Día de la Madre y el Día del Padre nos hemos reunido como equipo de Primaria (Grado 1 y 2) para discutir nuestros valores fundamentales. En un esfuerzo por celebrar la diversidad, la exclusividad y también nutrir a nuestros estudiantes que son parte de las familias no tradicionales, hemos decidido que esas celebraciones se realicen en casa.

Debido a esto, los niños no estarán haciendo regalos en la escuela para dar en el Día de la Madre y el Día del Padre. Sentimos que cada familia sabe la mejor manera de celebrar con su propia familia.

Gracias por entender.”

En entrevista con King 5, el superintendente del Distrito Escolar Público, comentó que llegaron a esta decisión ante un evento reciente donde un niño salió afectado. Agregó que no se trata de un plan político.

Sin embargo, varios padres de familia no están de acuerdo como Roy Glebe quien publicó en su cuenta de Facebook la carta junto al siguiente encabezado. “Este será el primer año en que no recibamos regalos elaborados con amor de nuestros hijos y como sólo tenemos un pequeño ahora lo hace mucho peor. No entiendo por qué nosotros, como canadienses, necesitamos renunciar a nuestras tradiciones que han pasado a través de generaciones. Doy la bienvenida a todas las razas y etnias, pero forzándonos a renunciar a cosas que son importantes para nosotros como canadienses es una porquería. ¿Y no tiene nada que ver con la religión? ¿No puedes celebrar a tu mamá ya papá?

Después de leer la historia, ¿cree que la escuela está haciendo lo correcto?