VIDEO: Tigres va por el bicampeonato

Monterrey, México. (ICITUS). En la historia de los torneos cortos solo dos de escuadras hilaron un par de títulos: los Pumas de Hugo Sánchez (Clausura y Apertura 2004), y el León de Gustavo Matosas (Apertura 2013 y Clausura 2014), ambos con la particularidad que entraron en el octavo puesto de la tabla en la obtención de su segundo trofeo.

En estos momentos los Tigres son los actuales monarcas de la Liga MX, entraron en séptimo sitio para esta ocasión, enfrentarán al Monterrey en los cuartos de final y Alejandro Rodríguez, presidente felino, ya se saborea poder sumar su segundo galardón consecutivo para convertirse apenas en el tercer bicampeón en torneos cortos.

“Sí, (lo lograron) León y Pumas, ese es un objetivo… Pero nuestro objetivo cuando entramos a un torneo es lograr el campeonato, si no entras a ganarlo, ¿para qué entras? Hay ocasiones en que no se da, gana uno de 18, los otros se quedan, no son campeones y a ustedes no les gusta la palabra ni subcampeón, ni tercer lugar, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, les gusta nada más uno, el de mero arriba. Vamos por la sexta estrella, es a lo que vamos, no a otra cosa”, indicó el directivo, quien hizo una petición a sus jugadores.

“Que hagan lo que saben hacer, que jueguen con alegría, que salgan a cumplir con su trabajo, que demuestren el orgullo que tienen por sus colores, que busquen la victoria, estoy seguro que el contrario también lo va a hacer, es por eso que esa rivalidad y confrontación produce todo esto, no sólo en Monterrey, sino en toda la República, hay muchos medios que lo mencionan como el juego de la jornada, incluso por encima del Chivas vs. Atlas, que es otro Clásico”, sentenció.

Víctor Severino