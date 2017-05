Joven es arrestada junto con sus 2 padres después de organizar una fiesta

(NOTICIAS YA).- Una fiesta termina con los dueños de la casa y su hija tras las rejas. Los esposos Boyland y su hija Hannah organizaron una fiesta para jóvenes de preparatoria.

El padre de Hannah, Geoffrey, de 39 años, no solo ayudó a proveer el alcohol, sino también tuvo relaciones con una de las amigas de su hija. Cabe resaltar que un juez en Williamsburg, Michigan determinó que no se le fincaran cargos ante este acción ya que la joven, de 16 años, ya es considerada mayor de edad.

En entrevista con The New York Post, Bob Cooney, fiscal del condado de Grand Traverse, comentó que “hay una diferencia entre algo que es moral o éticamente incorrecto y algo que viola la ley penal”. Fue así que dice no aprobar lo que hizo, pero no es una violación de leyes.

Geoffrey y su esposa Duanne Boyland, de 37 años recibieron cargos este miércoles por permitir que menores de edad consumieran alcohol en su casa. Su hija Hannah, quien recolectó dinero de amigos para comprar alcohol, cuenta con los mismos cargos.

Testigos aseguran que en la fiesta también se fumó marihuana y se realizaron juegos con el alcohol.