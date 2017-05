“La casa de las abuelitas” segunda parte

(Noticias Ya).- En esta segunda parte le presentamos la historia de Susana Ramírez, una mujer mexicana quien se encuentra en el albergue por voluntad propia sin embargo no recibe visitas de familiares o amistades a pesar de tener 3 hijas.

“Tengo una hija que es licenciada y me dice mamá vente para acá, no pues estaría loca yo de irme con ustedes, porque todos tenemos nuestros caracteres y no me gusta batallar.” Comentó Ramírez.

Después de permanecer en el albergue de emergencia por la estancia permitida, las mujeres son transferidas a otra zona en el centro de oportunidades en donde pueden permanecer indefinidamente.

Para detalles sobre los artículos que son permitidos como donación comuníquese al (915) 577-0069 (ex.239) o acuda a la dirección 1208 Myrtle.